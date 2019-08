La cooperativa Thalassia ha organizzato una rassegna di eventi itineranti sul territorio pugliese dal titolo “Agosto dalla terra al cielo”. Si è scelto quest’anno di vivere il cammino e l’attraversamento dei luoghi fatto in modo lento, poetico ed emozionante. Dall’area naturalistica di Torre Pozzelle in territorio di Ostuni fino al Parco naturale regionale di Porto Selvaggio a Nardò, dai panoramici colli di Cisternino per arrivare alla splendida natura e gli uliveti secolari della riserva di Torre Guaceto, si avvicenderanno racconti e astronomia, sapori e cammini della Terra di Puglia in piena armonia con il territorio, con l’idea fondamentale di fruire in modo sostenibile della natura che ci circonda.

Gli eventi sono divisi in tre tipologie, itineranti nei vari luoghi:

 LE VALIGIE DEI FILI INVISIBILI

Escursione poetica dal tramonto alla notte dove si intrecciano storie di terra e di mare fino ad arrivare alle stelle del cielo notturno. Il percorso verrà svolto portando in viaggio le valigie dei fili invisibili, strumenti artistici costruiti per raccontare la notte dei luoghi attraverso gli occhi della fantasia.

I percorsi sono tutti di livello basso di difficoltà.

 CON LA TESTA FRA LE STELLE – SERATA ASTRONOMICA

Una serie di appuntamenti con l’astronomia in luoghi magici, raccontata da un astrofilo che saprà mettere in relazione le stelle del cielo con i miti, la storia e la tradizione contadina.

Al termine di ciascuna lezione gusteremo i prodotti locali accompagnati da un buon vino.

 LA NOTTE DELLE LANTERNE

Un percorso a tappe fatto di musica, stelle, cibo e poesia, tra gli uliveti secolari della riserva di Torre Guaceto, camminando al buio illuminati soltanto dalle lanterne.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per ogni attività verrà creato un evento specifico sulla pagina Facebook Thalassia Coop.

Info e prenotazioni 331/9277579

Di seguito la locandina con le date e i luoghi di realizzazione degli eventi.

E inoltre continuano per tutta l’estate le … , !

… Ogni giorno

Escursione dagli stagni alla Torre e bagno alla spiaggia delle conchiglie

…Lunedì e giovedì

Dagli uliveti al mare, nella libertà delle 2 ruote

… quando il mare è calmo

Snorkeling guidato alla scoperta dei fondali protetti

…scegli la tua Thalassia Experience!

+39 331 927 75 79

Per tutte le informazioni e le prenotazioni, sono a disposizione i contatti di segreteria della Cooperativa Thalassia:

Tel: 331/9277579, MAIL: info@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop