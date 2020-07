Martedì 14 luglio 2020, nel suggestivo Chiostro San Francesco di Ostuni, prende il via la nuova stagione della rassegna cinematografica Cinema InChiostro.

La rassegna, curata dallo SlowCinema di Ostuni della ditta Carmelo Grassi, prevede una programmazione cinematografica dedicata a tutti i target di pubblico: dalla commedia al drammatico, dal biografico ai film per bambini, dai documentari ai film in lingua originale.

Oltre alla mera visione dei film la rassegna è arricchita da quattro incontri con autori/registi e una retrospettiva dedicata a Federico Fellini.

Nella prima settimana (17 luglio) si terrà l’incontro con il regista Edoardo Winspeare, il produttore Alessandro Contessa e la presidente dell’Apulia Film Commission Simonetta Dello Monaco che presenteranno “Mater Nostra” il documentario su “Passione”, un evento della comunità ostunese. Nella settimana successiva, il regista Giovanni Troilo sarà ospite per presentare il film “Frida, viva la vida” (22 luglio). A seguire tornerà il regista Cosimo Terlizzi, già ospite dell’edizione 2018, per presentare il nuovo film “Dentro di te c’è la terra”. Ultimo regista ospite sarà Alessandro Piva (12 agosto) per la presentazione del film “Santa Subito”.

PROGRAMMA

14 luglio, h.21:00 – Me contro te, la vendetta del Signor S

15 luglio, h.21:00 – Pinocchio

17 luglio, h.20:30; 21:30 – incontro con Dario Di Viesto, Edoardo Winspeare, Simonetta dello Monaco, Alessandro Contessa. Modera: Francesco Pecere (giornalista) – proiezione del film: Mater Nostra

21 luglio, h.21:00 – Martin Eden

22 luglio, h.21:00 – incontro con il regista Giovanni Troilo, modera: Luana Giacovelli (organizzatore) – proiezione del film: Frida, viva la vida

23 luglio, h.21:00 – Piccole donne

28 luglio, h.21:00 – Sorry, we missed you – proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

29 luglio, h.21:00 – Odio l’estate

30 luglio, h.21:00- incontro con il regista Cosimo Terlizzi, modera: Luana Giacovelli (organizzatore) – proiezione del film: Dentro di te c’è la terra

3 agosto, h.21:00 – Dolittle

4 agosto, h.21:00 – Retrospettiva Fellini: La dolce vita

7 agosto, h.21:00 – C’era una volta a Hollywood – proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

11 agosto, h.21:00 – Retrospettiva Fellini: La strada

12 agosto, h.21:00- incontro con il regista Alessandro Piva, modera: Ferdinando Sallustio (giornalista) – proiezione del film: Santa Subito

13 agosto, h.21:00 – Retrospettiva Fellini: Amarcord

Costo a proiezione 2,50€

Incontri coi registi gratuiti

Capienza max 90 posti

Info: 339 1338519

Slow Cinema

Corso Mazzini 202, Ostuni