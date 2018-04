Il saluto al pubblico di Oria potrebbe avere un dolcissimo sapore per la Damiano Spina. Le brindisine attendono Orsogna per poter chiudere il discorso quinto posto. Contro una squadra che ha raggiunto l’obiettivo salvezza, la formazione allenata da Piero Acquaviva punta a conquistare i due punti mancanti per festeggiare una posizione in graduatoria probabilmente inaspettata a inizio stagione.

“Prendendo due punti domani significa congedarci al meglio dal pubblico di casa. È importante porsi un obiettivo raggiungibile, come quello che abbiamo prefissato. Cercheremo di giocarci la partita come abbiamo sempre fatto, augurandoci che vada bene. Affrontiamola con la giusta tensione, con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine. L’importante che si esca dal campo con la maglia sudata. Ci stiamo allenando con regolarità, considerando anche il cambio di stagione. a questo punto di campionato si deve affinare la tecnica. Siamo arrivati a un passo da questo obiettivo perché l’equilibrio è stata una nostra virtù, avendo delle buone giocatrici sulle quali si poteva lavorare. Sono state brave loro a crederci, anche in un periodo non roseo tra gennaio-febbraio. La squadra ha sempre lavorato mantenendo costante il gioco e adesso siamo vicine a questo quinto posto”.

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria