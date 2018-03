La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse.

A partire dalla tarda serata del giorno 28/02/2018 fino alle prime ore della mattina del giorno 01/03/2018 sono previste precipitazioni nevose fino a quote di pianura.

Particolari criticità potranno verificarsi nella Puglia centro-settentrionale per la possibile formazione di ghiaccio al suolo.

La Puglia meridionale potrà essere solcata da venti forti con rinforzi di burrasca.

La STP Brindisi, in considerazione della circostanza che, nel corso della nottata sono nuovamente previste nevicate in tutta la zona Nord della provincia, particolarmente interessati i comuni di Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, ha informato che tutti i servizi previsti per le prime ore della mattinata potranno subire soppressioni a seconda delle condizioni della viabilità, che a loro volta dipenderanno dalla quantità di precipitazioni e dalla formazione di ghiaccio sulle strade.

A Cisternino, il Sindaco Luca Costantini ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutte le Scuole Statali di ogni ordine e grado del territorio comunale compreso l’Asilo Nido Comunale per il giorno 1 marzo 2018.

L’ordinanza è motivata dalla “possibilità di ulteriori nevicate nella nottata fra il 28 febbraio ed il 1 marzo, e soprattutto la formazione di ghiaccio sul piano viabile a seguito delle basse temperature che residualmente interesseranno il Territorio del Comune di Cisternino”

Pertanto il primo cittadino ha ritenuto “di dover ulteriormente tranquillizzare la cittadinanza e salvaguardare la pubblica incolumità, in considerazione delle situazioni che potrebbero verificarsi”



Il Comune di Ostuni, invece, ha deciso diversamente. Nel suo profilo facebook, il Sindaco Coppola ha scritto “Domani scuole ed uffici pubblici APERTI!. A meno di eventi atmosferici che dovessero succedersi in serata o nottata e che verranno valutati al momento!”