“ Dopo fiumi di note, richieste e diffide rimaste inevase , dopo aver rappresentato i fatti anche alla Procura della Repubblica, il 14 dicembre l’Amministrazione Comunale di Erchie sarà in Piazza Santa Teresa a Brindisi, alla manifestazione organizzata dal locale Comitato “No impianto di compostaggio con digestione anaerobica Erchie”, per chiedere agli Organi competenti una particolare attenzione e verifica sulle valutazioni già operate e su quelle da porre in essere per il realizzando impianto di compostaggio.

La Provincia di Brindisi deve inoltre e improrogabilmente, avviare il procedimento di riapertura dell’AIA/VIA esistente per la parte relativa alla conversione dei codici CER riferiti ai fanghi di depurazione in FORSU da raccolta differenziata, così come agli impegni assunti e sottoscritti dalla Società Heracle nella convenzione con il Comune. In merito si è già espresso anche il Consiglio di Stato che con sentenza dello 4091/2018, ha statuito che tale impegno non costituisca una mera raccomandazione ma una condizione sospensiva dell’efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno per quanto concerne l’avvio della realizzazione dell’impianto.

Confidiamo nell’intervento del neo eletto Presidente Rossi e nel suo impegno a disporre quanto necessario per la sospensione dei lavori, nelle more di definire, o quanto meno stabilire, tempi e azioni da compiersi”

Giuseppe MARGHERITI

Sindaco di ERCHIE