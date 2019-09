E’ ancora attivo il Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro Annualità 2019. Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 20,00 del 31 ottobre 2019.

Beneficiari del bando sono le Imprese, i soggetti REA e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali che abbiano accolto o accoglieranno nel periodo 1 gennaio 2019/

31 dicembre 2019 uno o più studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, con un periodo minimo di 40 ore, per ciascuno studente.

La misura del contributo è pari a €. 500 per ogni studente, fino ad un massimo di €. 3.000.

Per l’invio della domanda è necessario avere già sottoscritto la convenzione con l’ Istituto scolastico relativa ai percorsi di alternanza per i quali si chiede il contributo (anche se i percorsi non sono iniziati o completati).

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle imprese”.

Per maggiori informazioni o per assistenza all’iscrizione al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro (RASL) telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0831/228207/228209/228266/562994 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: alternanza.scuola.lavoro@br.camcom.it.