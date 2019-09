Secondo impegno consecutivo in trasferta per il Futsal Brindisi che dopo aver pareggiato ad Aradeo per 4-4 (poker di Conte), questa sabato renderà visita al Futsal Barletta. La gara non si disputerà però al “PalaBorgia” (ancora sotto sequestro giudiziario per un incidente avvenuto lo scorso maggio ad un karateka quattordicenne), ma sarà effettuata al Tensostatico “Piazzolla” di Margherita di Savoia: l’auspicio è che la situazione si sblocchi al più presto soprattutto per non continuare a penalizzare le società locali costrette, loro malgrado, ad un continuo peregrinare per trovare un impianto libero che accolga le loro gare casalinghe.

Entrambe le squadre in settimana sono scese in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia: i biancorossi sono stati eliminati dal Bitonto Futsal Club, mentre i brindisini hanno passato il turno superando per 8-3 il Volare Polignano, già battuto in trasferta all’andata per 5-3. Le altre sei qualificate sono l’Aradeo, l’Audace Monopoli, il Dream Team Palo del Colle, il Futsal Monte Sant’Angelo, l’Itria Football Club ed il Just Mola. Le modalità di proseguimento della manifestazione saranno rese note in uno dei prossimi comunicati ufficiali; l’unica certezza è che la finale sarà disputata il 6 gennaio 2020.

Rispetto alla settimana scorsa mister Marelli potrà contare su Spagnolo, al rientro dopo un turno di squalifica, Bellomusto, che era assente per improrogabili impegni personali, e avrà a disposizione un Cianciaruso che sta recuperando minuti tra le gambe dopo un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo per una decina di giorni.

Nei primi due sabati di ottobre il Futsal Brindisi giocherà entrambe le volte al “Da Vinci”: il 5 con il Futsal Monte Sant’Angelo, il 12 con il Just Mola. Nel mezzo, martedì 8, ci sarà un turno infrasettimanale in trasferta con il Volare Polignano.

3^ GIORNATA SERIE C1

(sabato 28 settembre 2019, ore 16)

Azzurri Conversano-Dream Team Palo del Colle

Futbol Cinco Bisceglie-Audace Monopoli

Futsal Barletta-Futsal Brindisi

Futsal Monte Sant’Angelo-Bitonto Futsal Club

Just Mola-Itria Football Club

New Team Putignano-Futsal Andria

San Ferdinando-Aradeo

Volare Polignano-Arboris Belli

CLASSIFICA

Bitonto Futsal Club 6

Dream Team Palo del Colle 6

Itria Football Club 6

Aradeo 4

New Team Putignano 4

San Ferdinando 4

Arboris Belli 3

Audace Monopoli 3

Azzurri Conversano 3

Futsal Andria 3

Futsal Barletta 3

Futsal Brindisi 1

Futbol Cinco Bisceglie 0

Futsal Monte Sant’Angelo 0

Just Mola 0

Volare Polignano 0