Venerdì 28 febbraio alle ore 19:00 presso l’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, lo scrittore Antonello Loreto (già autore di “La favola di Syd” e di “Un’Altra Scelta”), presenterà il suo ultimo romanzo “Regina Blues” e incontrerà il pubblico per il firma copie. L’incontro condotto da Anna Rita Pinto sarà occasione per il pubblico per conoscere meglio l’autore e i sentimenti che animano la scrittura dei suoi apprezzati romanzi.

Antonello Loreto, ora in tour Puglia per la presentazione della sua ultima fatica letteraria, è consulente e docente di marketing applicato al mondo dell’editoria e cura la direzione di alcune importanti rassegne letterarie tra Roma e Milano. Con “Regina Blues” Loreto ha l’abilità di fare entrare i suoi lettori in una galleria neorealista di personaggi colorati e divertenti – come lo è il posto che li ospita – raccontati nello scorrere ritmato e veloce di una mattina che apparirebbe simile a mille altre domeniche; diabolico contraltare, invece, della tragedia di una giornata che ribalterà le loro esistenze e che non potrà mai essere uguale a nessun’altra. Attraverso le maglie strette delle angosce adolescenziali e di una fisiologica paura di vivere che è propria del nostro tempo, “Regina Blues” riesce a ridare luce all’ottimismo.

Ingresso gratuito. Info 327 4237720