Arriva un’altra importante conferma in casa Dinamo Basket Brindisi, dopo quella dell’intero staff dirigenziale: sarà ancora Antonio Cristofaro l’allenatore della squadra per la prossima stagione.

Un rapporto che si appresta a vivere il suo terzo anno, dopo due annate importanti in un campionato difficile come la Serie C Silver pugliese con la conquista in entrambe le occasioni dei playoff promozione (quest’anno a causa del Covid unicamente conquistati matematicamente ma non disputati).

La storia cestistica di Antonio Cristofaro non ha bisogno di presentazioni: oltre ad un importante passato da giocatore (4 finali nazionali a livello giovanile e 12 campionati di Serie B), vanta una lunga esperienza di coaching con le leve della Happy Casa Brindisi Junior (3 titoli regionali, 1 finale nazionale e 2 partecipazioni alla Next Gen).

Nell’ultima stagione, prima dell’annullamento a causa del Covid, Cristofaro aveva un record aperto di 14 vittorie e 7 sconfitte, occupando saldamente il 4° posto in classifica fin dall’inizio della stagione.

Le conoscenze tecnico-tattiche, la meticolosità del lavoro durante gli allenamenti settimanali, l’attenta preparazione della piano-partita fanno di coach Cristofaro uno dei migliori allenatori nel panorama dell’intera Serie C Silver e per questo la Società esprime soddisfazione e lo ringrazia per la disponibilità e la gratitudine dimostrata in questo momento così difficile.

Le parole di Antonio Cristofaro: “Sono davvero contento di poter continuare questo percorso avviato ormai nel 2018. Il progetto ambizioso della Dinamo ha trovato riscontro nelle ultime due stagioni con la partecipazione ai playoff in Serie C Silver. Conquistarli al primo anno, tra tante difficoltà, e riconfermarli nell’ultima stagione, migliorando prestazioni e posizionamento, è un grande orgoglio per me e sintomo di come la forte sinergia che c’è tra squadra e Società sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Ringrazio i Soci per la fiducia che hanno rinnovato nei miei confronti e, dopo ormai mesi di lontananza dal nostro amato parquet, non vedo l’ora di tornare in palestra per dare il via alla nuova stagione, con l’auspicio di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.”

Antonio Cristofaro è già al lavoro con lo staff dirigenziale per costruire la Dinamo 2020/2021, con l’obiettivo di continuare il percorso ormai avviato negli ultimi due anni e che vede la squadra brindisina tra le realtà più consolidate e affermate della C Silver pugliese.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi