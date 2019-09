In Torre Santa Susanna la badante, che accudisce un’anziana signora 88enne, madre di un Carabiniere morto in servizio e decorato della medaglia d’oro al valor militare alla memoria, non avendo ricevuto risposta dopo aver suonato insistentemente il campanello di casa, preoccupata ha contattato i Carabinieri della locale Stazione rappresentando il fatto.

I militari si sono così portati immediatamente presso l’abitazione della donna e dal terrazzo di un vicino di casa hanno raggiunto un terrazzo dell’abitazione della donna, scorgendo dalla finestra della camera da letto che la stessa era riversa sul pavimento.

Ridiscesi hanno pertanto sfondato la porta in legno che da accesso all’abitazione, per dare la possibilità a personale del 118 precedentemente attivato di soccorrere l’anziana, che è stata trasportata con autoambulanza presso l’ospedale di Francavilla Fontana dove è stata ricoverata nel reparto di ortopedia per una frattura al femore cagionatosi a seguito di una brutta caduta domestica.