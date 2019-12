Otto nuove stanze decorate con arredi variopinti pensate a misura di bambino in un ambiente nuovo e pulito, questo in estrema sintesi il biglietto da visita del nuovo reparto di Pediatria dell’Ospedale Dario Camberlingo che da qualche giorno ospita i piccoli degenti del nosocomio francavillese.

Lunedì 23 dicembre si è tenuta una breve cerimonia inaugurale con il Direttore Generale della ASL di Brindisi Giuseppe Pasqualone, il Sindaco Antonello Denuzzo e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, che sono stati accompagnati in un sopralluogo istituzionale dal Primario dott. Biagio De Mitri.

L’accreditamento del reparto, la cui apertura è stata accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura del Maestro Antonio Curto e della soprano Rosanna Volpe della Scuola Musicale Comunale, è stato ottenuto per 15 posti (tra letti pediatrici e culle) in otto stanze che prevedono anche l’ospitalità per un genitore su comode poltrone letto. Le stanze di degenza, ognuna con un nome diverso, appaiono come camere di una confortevole casa a cui si aggiungono due cucine (una per il personale e una per le famiglie), una sala ludica, una sala d’attesa e l’infermeria.

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti dell’azienda Nuovarredo che ha offerto gli addobbi natalizi, alcuni pacchi regalo e una postazione informatica. Al nuovo reparto non hanno fatto mancare il proprio sostegno anche i tifosi del gruppo ultras “Vecchie Maniere” che, dopo aver donato tre televisori e giocattoli per i piccoli degenti, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza allo staff del reparto con una targa di ringraziamento.

“Oggi è una giornata importante per la nostra Città e per l’intero territorio – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – questo nuovo reparto restituisce dignità ai piccoli utenti e rende onore alla grande equipe di professionisti che ogni giorno lavora con passione e dedizione prendendosi cura dei bambini e dei loro genitori. Ringrazio il Direttore Pasqualone con cui in questi mesi abbiamo tenuto una interlocuzione continua che proseguirà anche nelle prossime settimane per nuovi importanti obiettivi che riguardano il nostro Ospedale.”

“Oggi è un grande evento soprattutto per gli operatori del reparto e per i bambini – dichiara il Direttore Generale della ASL di Brindisi Giuseppe Pasqualone – è stato un lavoro duro, complicato, caratterizzato da numerose difficoltà amministrative, ma ce l’abbiamo fatta. Un ringraziamento particolare agli operatori che hanno lavorato in condizioni critiche ma hanno comunque mantenuto alto il livello delle prestazioni. L’augurio è che nei prossimi mesi si possa continuare a lavorare per altre esigenze del presidio di Francavilla. Stiamo completando lavori importanti in radiologia, il prossimo appuntamento sarà la rianimazione.”

“Sono entusiasta di quanto realizzato – dichiara il Primario Biagio De Mitri – in questi anni abbiamo tenuto duro e, nonostante la struttura inadeguata in cui eravamo costretti, siamo riusciti a tenere alta l’asticella della qualità. Mi ha fatto molto piacere il gran numero di associazioni presenti che hanno dimostrato la loro vicinanza.”

Comune di Francavilla Fontana