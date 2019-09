Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto una partnership con Apulia Diagnostic, centro di ricerca medico-scientifico specializzato nella diagnosi precoce di malattie neoplastiche e degenerative, genetica molecolare e gestione delle patologie complesse.

Apulia Diagnostic è una struttura moderna e innovativa che offre servizi in diverse aree specialistiche, composta da una rete di laboratori e ambulatori all’avanguardia in grado di garantire prestazioni di elevata qualità.

La sede situata in via Brindisi s.n.c. a Mesagne (BR), dispone delle più avanzate apparecchiature integrate tra loro per mezzo di complessi ed evoluti sistemi informatici per dare vita ad un nuovo modello di struttura sanitaria di ultima generazione. Il team formato da specialisti e operatori altamente qualificati assicura percorsi di diagnosi e di cura personalizzati.

Nata dall’idea di cinque imprenditori, Apulia Diagnostic ha come obiettivo la realizzazione, nel territorio locale, di un centro di eccellenza per la ricerca, la genetica molecolare «con Apulia Genetics» e la diagnostica avanzata. Creare una realtà capace di sopperire alla crescente richiesta di prestazioni specialistiche è necessaria offrendo un supporto innovativo ed integrativo ai servizi sanitari locali.

Grazie all’innovativo modello sanitario è possibile usufruire della modalità di prenotazione da App e sito (www.apuliadiagnostic.com) visualizzando l’esito degli esami direttamente online accorciando così sensibilmente i tempi di attesa.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo e gratificazione la proposta del direttore commerciale Fanigliulo – hanno dichiarato il direttore marketing Murri e commerciale Di Giuseppe del gruppo Apulia Diagnostic – il nostro è un progetto nuovo, innovativo e unico sul territorio e crediamo che la collaborazione con la Happy Casa Brindisi sia una start-up fondamentale oltre che stimolante ed entusiasmante”.

Siamo lieti di accogliere Apulia Diagnostic nella nostra famiglia biancoazzurra #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi