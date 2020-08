“L’Anguria Brindisina”. È la prima iniziativa dell’Associazione “Pani & Pesci”. Il frutto estivo per eccellenza simbolo della volontà di avviare la riqualifica culturale dell’enogastronomia locale.

Tra gli scopi dell’associazione, nata spontaneamente dopo il difficile periodo del lockdown, c’è la riqualifica culturale dell’enogastronomia della città, perché diventi un vero punto di forza e risorsa imprescindibile per la rinascita dell’intera città, non solo dal punto di vista economico.

Partendo da questo presupposto, Pani & Pesci, che col suo nome richiama la vocazione contadina ma anche marinara della città, nonché sottende, con la sua citazione biblica, ad una speranza profetica di ricchezza e abbondanza, promuoverà tutta una serie di eventi legati alla gastronomia del territorio di cui sempre ne rimarcherà l’aspetto culturale.

Così il frutto estivo per eccellenza, l’anguria, sarà protagonista della giornata di giovedì 13 agosto 2020. Per i clienti dei ristoratori associati, il regalo una dolce fresca fetta di anguria brindisina, simbolo dell’estate, ma soprattutto della nostra sapienza contadina e delle nostre tradizioni cittadine, anche le più spensierate come le mellonate in spiaggia a Ferragosto!

Ricca di vitamine e sali minerali, l’anguria brindisina possiede, in quantità maggiori rispetto alle colture di altri territori, numerose proprietà benefiche per l’organismo: venite a scoprire quali!!!

