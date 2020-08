La notizia tanto attesa finalmente è arrivata, in data 19 Agosto il Comitato Fip Puglia ha deliberato l’ammissione del Carovigno Basket, targato Brio Service, in serie C Silver.

È un salto di categoria storico, per la prima volta nella storia cestistica della città della Nzegna il Carovigno competerà in un palcoscenico importante, completamente diverso, con società storiche e blasonate in un campionato che si prospetta molto competitivo e avvincente.

La città è in festa per questo meraviglioso ed entusiasmante traguardo, sono stati ripagati tutti gli sforzi fatti durante la passata stagione, le tante gioie vissute a suon di vittorie (ricordiamo che la Brio Service era prima indiscussa prima del lockdown) condivise con il meraviglioso pubblico che tanto affetto e tanta forza ha dato a questa squadra. Un un grosso plauso va fatto al patron Giuseppe Greco e a tutti i dirigenti (Francesco Lotti, Luigi Greco, Giuseppe Epifani, Mattia Di Latte, Cristian Caliolo, Vincenzo Carlucci, Pasquale Melpignano e Concetta Buongiorno) che in tre anni, partendo da zero, hanno creato una realtà meravigliosa, piena di entusiasmo, con grandissima passione e tanta dedizione hanno fatto innamorare un paese intero della palla a spicchi.

Riportiamo le parole a caldo del patron Giuseppe Greco:

“Siamo davvero felici per questo importante risultato, diciamo che è stato meritatissimo e che siamo orgogliosi del nostro progetto che stiamo portando avanti con tanta dedizione e tanto impegno. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a tutto lo staff e a tutta la squadra che l’anno scorso ci ha fatto vivere momenti davvero entusiasmanti. Un grazie anche a tutti gli sponsor e a tutti gli amici che hanno sin da subito creduto nel nostro progetto e ci aiutano a portarlo avanti, insieme abbiamo scritto una bellissima pagina sportiva della nostra città. Finalmente lo possiamo dire, Carovigno è in serie C”.

Conclude il DS Luigi Greco:

“Oggi è un giorno speciale, la notizia era nell’aria da un po’ ma l’abbiamo tenuta riservata, il Comitato Puglia ha premiato i risultati della passata stagione. È la prima volta che la nostra città si cimenterà in un campionato di serie C, stiamo già lavorando al massimo per allestire una squadra competitiva per la nuova categoria che si prospetta di un livello tecnico importante. Il nostro obiettivo sarà la salvezza e far crescere ancora di più il nostro ambizioso progetto. Siamo davvero contenti, Carovigno in serie C è un sogno che si avvera”.

Uff. Stampa ASD Carovigno Basket