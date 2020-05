I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, nella tarda serata del 23 maggio, hanno tratto in arresto una cittadina rumena Marioara Stancu, 47enne, badante, residente a Francavilla Fontana, per maltrattamenti in famiglia. Nel particolare da accertamenti scaturiti da un intervento eseguito nella stessa mattinata, per una segnalata caduta accidentale di una anziana signora 90enne del luogo, invalida, hanno fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, occorse dal mese di dicembre 2019 al mese di maggio 2020, ai danni dell’anziana signora da parte della badante. Nella circostanza l’anziana signora è stata trasportata presso l’ospedale civile di Francavilla Fontana dove è stata riscontrata affetta da “ferita lacerocontusa arcata sopraccigliare sinistra e tumefazioni al volto”, pertanto ricoverata e tenuta in osservazione. L’arrestata è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce.