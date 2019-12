Pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza e nella lotta alla criminalità e ai reati diffusi, ma anche attenti e vigili a dispensare sorrisi e attenzione sociale per le persone più vulnerabili e indifese o, come nel caso di specie, costrette alla degenza in ospedale. Fedeli ai principi del corpo dell’Arma dei Carabinieri, i militari del Comando Provinciale di Brindisi diretti dal Colonnello Vittorio Carrara nelle vesti del Maggiore Stefano Giovino e della Compagnia di San Vito Dei Normanni diretti dal Capitano Antonio Corvino, della Stazione di Mesagne diretti dal Luogotenente Luigi D’Oria in collaborazione con L’Associazione di Volontariato Fiorediloto diretti dal Presidente Franca Rizzo, il Consigliere Regionale Mauro Vizzino e il Consigliere Comunale Nico Tieni, si sono recati questa mattina 21 Dicembre presso il presidio ospedaliero A. Perrino di Brindisi per essere vicini ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria ai quali hanno distribuito in dono materiale didattico e giochi che renderanno sicuramente più dolce il Natale in corsia per i bambini ricoverati.

I militari delle varie sezioni, l’Associazione Fiorediloto, sono stati accolti dall’ equipe medica del Dr. Fulvio Moramarco, la Dott.ssa Roberta Del Sordo la Dott.ssa Giuditta De Quarto e Società Coop.Sociale Naukleros Onlus Di Brindisi e tutto il personale medico e sanitario del reparto pediatrico ed hanno effettuato la speciale visita in corsia e nelle stanze di degenza. In un clima di gioia ed allegria, sigillo di una collaborazione oramai già collaudata tra le due istituzioni dedite con le specifiche competenze alla protezione e tutela dei più deboli, carabinieri, medici, pazienti e personale sanitario si sono scambiati gli auguri per le imminenti festività, tra la soddisfazione e l’ammirazione dei piccoli degenti e delle loro famiglie.

I giocattoli e il materiale didattico distribuito ai piccoli pazienti è stato acquistato grazie alla generosità di chi ha contribuito alla raccolta fondi lanciata durante il torneo di calcio “La solidarietà è partita”svoltosi nella città di Mesagne nella serata del 19 Dicembre, in cui le squadre partecipanti erano composte da: Carabinieri Comando provinciale di Brindisi, della Compagnia di San Vito Dei Normanni, Francavilla Fontana e Amministrazione comunale di Mesagne con la partecipazione del Consigliere Regionale Mauro Vizzino e Consigliere comunale con delega allo sport Nico Tieni