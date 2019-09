Nuovo importante traguardo per la Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine che riesce a centrare, con l’atleta Concetta Marchese, il preannunciato obiettivo della partecipazione alle selezioni della squadra nazionale femminile italiana che prenderà parte ai Campionati Mondiali che si terranno in Russia ad ottobre.

La boxeur 22enne, nata a Marcianise ma brindisina di adozione è quindi rientrata tra 19 azzurre in lista per l’ultimo training camp che avrà luogo ad Assisi dal 20 al 29 settembre con i coach Maurizio Stecca, Michele Caldarella, Laura Tosti e Riccardo D’Andrea in vista della Kermesse Iridata, per la quale le convocazioni saranno diramate in seguito.

L’inserimento nella lista per la selezione azzurra è maturato, per Concetta Marchese, a coronamento di una stagione sportiva fatta di determinazione, concentrazione e duro allenamento sotto l’esperta guida del Maestro Carmine Iaia che ha guidato l’atleta alla conquista nel luglio scorso del torneo tricolore Guanto D’Oro Femminile – Trofeo Colombi 2019 nella categoria 57 Kg per poi proseguire con il lavoro in palestra per scendere nella categoria dei 54 Kg e conquistare l’accesso alle selezioni.

Un affiatamento quello tra il Maestro Carmine e la sua atleta che hanno iniziato a lavorare insieme da meno di un anno: “Ho sempre creduto nel riscatto di Concetta che dopo il buio iniziale ha dimostrato il suo valore, – dichiara il coach brindisino – con lei si è creato un ottimo feeling che ha portato a risultati importanti ed oggi ci mette nelle condizioni di puntare ad entrare nella squadra dei Mondiali” .

Per Concetta Marchese cresciuta sportivamente nella storica palestra Excelsior di Marcianise, guidata dal compianto maestro Domenico Brillantino, la scelta di Brindisi non è stata casuale. Passata al gruppo sportivo Fiamme Oro Roma, da tempo ormai, per la preparazione tecnica, ha deciso di affidarsi al fondatore della Boxe Iaia con il quale punta ad ottenere risultati sempre più importanti: “Devo molto al maestro Carmine, a lui va il mio grazie! So di essere una testa calda, ma lui ha saputo s starmi dietro e ha creduto nel mio potenziale spronandomi quando cominciavo a dubitare anche di me stessa”

La vittoria all Guanto d’Oro Femminile 2019, competizione nella quale vanta un altro oro nel 2017 ed un argento nella edizione 2018 non è il solo risultato importante nella carriera di Concetta Marchese. Il brillante palmares della 21enne annovera infatti quattro ori consecutivi al Torneo Italia dal 2012 al 2015, due argenti ai Campionati Assoluti Italiani 2016 e 2017, sale sul tetto d’Europa con l’oro del 2014, sfiora la vittoria al mondiale 2015 dove si ferma all’argento ma vince due importanti competizioni internazionali come il torneo Queen’s up in Germania nel 2015 e il torneo Montana Belt in Francia nel 2017.

Lo Sport Complex di Ulan Ude (Russia) sarà il ringside dell’11.a edizione dei Campionati Mondiali Femminili AIBA 2019, che avranno luogo nella città russa dal 3 al 13 ottobre pv. L’evento, indetto dalla AIBA e organizzato dalla Federboxe Russa, inizierà ufficialmente il 2 ottobre con i sorteggi e la Cerimonia di Apertura. Dal 3 al 9 ottobre si svolgeranno le fasi preliminari, cui seguiranno i quarti il 10 ottobre. Il 12, dopo il giorno di break fissato per l’11/10, ci saranno le semifinali, mentre le finalissime del 13 ottobre chiuderanno la competizione iridata.

