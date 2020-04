In ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, il sindaco Riccardo Rossi ha disposto per sabato 25, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 2020 il divieto del commercio su suolo pubblico di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, compresa l’attività di tutti i mercati cittadini.