L’attesa è quasi terminata. La Happy Casa Brindisi si appresta a celebrare il ritorno in Europa tra le mura amiche del PalaPentassuglia, nella seconda giornata della regular season di Basketball Champions League 2019/2020.

Dopo l’esordio in Lituania (martedì 15 ottobre ore 18.00), i biancoazzurri debutteranno in casa contro il team tedesco del Telekom Baskets Bonn. La palla a due è prevista martedì 22 ottobre alle ore 20.30.

A partire dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 14 ottobre, sono in vendita i biglietti per assistere alla singola gara di BCL. L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato a partire da oggi presso:

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:30|mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita autorizzati Vivaticket sul territori

CAMPAGNA ABBONAMENTI ‘FOREVER #FORZABRINDISI’

Si ricorda che è ancora attiva la campagna abbonamenti della Happy Casa Brindisi per la Basketball Champions League. La sottoscrizione dell’abbonamento garantisce la visione di tutte le 7 partite casalinghe della fase a gironi.

La prima fase di prelazione abbonati scadrà questa sera alle ore 20.00. In questa fase gli abbonati “Sarà sempre così” di Lega A 2019/2020 potranno confermare il proprio posto di campionato (o scegliendone uno tra quelli liberi) anche per i match di BCL.

Qui di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito vivaticket:

– Cercare l’evento ‘Abbonamento BCL Happy Casa Brindisi 2019/2020′

– Cliccare sulla sezione ‘prelazione’

– Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 19/20 LBA

– Confermare l’acquisto online

È altresì possibile per tutti, già durante questa fase, acquistare un nuovo abbonamento per la Champions League scegliendolo tra i posti disponibili.

Terminata la prima fase, si sbloccheranno sulla mappa tutti i posti non confermati dagli abbonati. A partire dalle ore 11:00 di martedì 15 ottobre, fino al giorno antecedente alla prima partita casalinga di Champions League, scatterà la fase di vendita libera presso:

– New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

– Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

– online sul sito www.vivaticket.it

L’abbonamento sarà stampato su carta semplice, sarà cura dell’abbonato la conservazione in buono stato dello stesso fino al termine della fase a gironi. Si ricorda che per motivi fiscali non è consentita la ristampa.

I Premium Member potranno usufruire della scontistica loro dedicata, esclusivamente presso il New Basket Store, presentando al personale addetto la membership card o sottoscrivendola in loco. Le agevolazioni riguardano esclusivamente l’abbonamento BCL di sette gare.

Qui di seguito i prezzi per il match Happy Casa Brindisi-Telekom Baskets Bonn: