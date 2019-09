La SSD Brindisi Football Club comunica che, in occasione della gara Brindisi-Grumentum Val D’Agri, in programma domani – domenica 29 settembre 2019 – alle ore 15:00 presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, e per celebrare la Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamento dell’A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule giunta alla diciottesima edizione e promossa con l’adesione del Presidente della Repubblica – i 22 calciatori titolari di entrambe le formazioni, assieme alla terna arbitrale, al momento dell’ingresso in campo e durante lo schieramento di saluto al pubblico, indosseranno t-shirt bianche recanti il logo AIDO alla presenza del Presidente AIDO Brindisi Dorina Piliego e del Presidente della SSD Brindisi Football Club Umberto Vangone.

AIDO e Brindisi FC insieme ad Oltre l’Orizzonte, che nell’occasione sta offrendo la stampa sulle magliette, hanno deciso di fare squadra. Per vincere una partita bisogna giocare di squadra perché le individualità sono utili per raggiungere l’obiettivo finale se amalgamate tutte insieme; l’AIDO sa bene cos’è il gioco di squadra, lo sanno soprattutto i trapiantati che grazie a questa associazione ed ai suoi iscritti possono ancora vivere. Lo sport e la solidarietà, il gioco di squadra che unisce questa realtà consolida un legame “per moltiplicare la vita”. Le maglie AIDO, autografate da tutti i calciatori del Brindisi FC, saranno messe in vendita tra primo e secondo tempo per la raccolta fondi AIDO.

I volontari di AIDO Brindisi saranno impegnati in questo weekend, presso la Galleria del Centro Commerciale “Le Colonne”, per incontrare i cittadini, dando a loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza e offrendo una piantina di Anthurium Andreanum.

Ufficio Stampa e Comunicazione

SSD Brindisi Football Club