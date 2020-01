Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 18:30 per il BRINDISI PERFORMING ARTS, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, ritorna protagonista la danza contemporanea al Teatro Kopò di Brindisi con la performance DOUBL&KO della Compagnia romana KoDance di Silvia Marti, tra le coreografe più d’avanguardia del panorama internazionale. Duplice performance con NOOM/69 e DAUGHTERS. In NOOM/69 sono passati 50 anni dal primo uomo sulla luna: era il 20 luglio del 1969 e Neil Armstrong posava il piede sul suolo lunare, mentre il mondo guardava alla TV. Ma che cosa abbiamo visto davvero? L’arte non riproduce ciò che è visibile ma rende visibile ciò che non lo è. DAUGHTERS, in prima nazionale, sono portavoci di un diritto d’insieme, strutturano solide visioni, esorcizzano il male della vita, parlano di intolleranza, generosamente porgono il petto, per combattere il crescente abbrutimento della società.

In scena Silvia Marti, Giulia Federico e la danzatrice mesagnese Sara Baldini.

Il BRINDISI PERFORMING ARTS è organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica in collaborazione con Susumaniello Vineria, Coop. Soc. Artemide, Teatro Kopò di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Salento Pride e si avvale del Patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Brindisi.

info brindisiperformingarts@alphaztl.com

Prenotazioni allo 0831260169 / 3755311802 e dal https://www.brindisi.teatrokopo.it/spettacoli/brindisi-performing-arts-festival/82-double-ko