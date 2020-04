Il Comune di Brindisi ha attivato la procedura per dare un contributo alle famiglie in stato necessità a causa dell’emergenza da Covid-19.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato l’avviso per gli esercizi commerciali che sono disponibili a ritirare i buoni spesa che l’ente erogherà con i fondi messi a disposizione dal governo.

I cittadini che si trovano in difficoltà economiche ed in un grave stato di necessità possono beneficiare di questo contributo attraverso i buoni spesa che saranno distribuiti dal Comune. Per richiederli è necessario compilare e firmare il modulo predisposto che si può scaricare sul sito del Comune www.comune.brindisi.it. Al modulo va allegata una copia del documento di identità valido. Il modulo e la copia del documento devono essere inviati all’indirizzo email: serv.soc@comune.brindisi.it, oppure inviati in foto (sia del modulo compilato e firmato sia della carta d’identità) tramite whatsapp ai numeri: 3669333401 – 3669333402.

Coloro che non hanno la possibilità di produrre tutti i documenti in maniera informatica, potranno chiamare il numero 3669333421 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

La verifica della documentazione sarà rapida e la consegna dei buoni avverrà solo ed esclusivamente presso il domicilio del richiedente.

modulo richiesta buono spesa (formato doc)

modulo richiesta buono spesa (formato pdf)