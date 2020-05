Quarto live di ‘Call Coach’, ormai appuntamento settimanale atteso da migliaia di appassionati, tifosi e amanti della palla a spicchi non solo brindisina.

Dopo le prime puntate con gli ex giocatori Bulleri, Cordella, Bonaccorsi e Muro, Frank Vitucci ospiterà – venerdì 1 maggio – due special guests che hanno marchiato a fuoco la storia recente del basket brindisino, dentro e fuori dal parquet di gioco: coach Piero Bucchi e il General Manager/Direttore sportivo Alessandro Giuliani.

Entrambi protagonisti di tantissimi successi con la New Basket Brindisi: dal 2011 al 2016 per coach Piero Bucchi e dal 2011 al 2018 per Alessandro Giuliani (interrotta dall’esperienza a Verona nella stagione 2012/13). Un percorso importante di vita, prima umano che professionale.

I due super ospiti saranno a disposizione dei tanti utenti per rispondere alle domande in diretta Instagram, moderati dall’allenatore – nonché presentatore d’eccezione – Frank Vitucci.

Sarà una puntata assolutamente da non perdere: appuntamento per venerdì 1 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sull’account Instagram @happycasabrindisi e @frankvitucci.

Frank & Bucchi + Giuliani: quarto live di altissimo livello!