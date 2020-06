“I lavori di restauro del Castello Alfonsino saranno completati entro luglio. Bisognerà poi attendere le necessarie procedure amministrative di collaudo perché il bene torni a essere finalmente fruibile per brindisini e turisti. Auspichiamo che il cronoprogramma venga rispettato, in modo che almeno per la fine di questa estate il Castello possa essere nuovamente visitabile. Ringrazio la Soprintendente Piccarreta per la celere risposta alla lettera in cui chiedevo notizie sui tempi previsti per la conclusione degli interventi, dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid”. Lo dichiara il consigliere del M5S Gianluca Bozzetti che nei giorni scorsi aveva inviato una nota alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Storico Artistici per le province di Brindisi, Lecce e Taranto per conoscere lo stato dei lavori di restauro e valorizzazione del Castello Alfonsino, parte del complesso monumentale “Castello di Forte a Mare”.

“Per quello che riguarda le azioni vandaliche ai danni del Castello – continua Bozzetti – la Soprintendenza ci ha assicurato che le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state girate alle autorità competenti. Speriamo che gli autori vengano identificati al più presto. Così come auspichiamo che l’intensificarsi dei controlli da parte delle forze dell’ordine serva ad evitare che simili episodi si ripetano. Il castello Alfonsino è uno dei beni archeologici di enorme valore storico presenti nella città di Brindisi ed è importante riconsegnarlo alla cittadinanza e valorizzarlo, come previsto, anche con il progetto per rendere possibile la visita dall’acqua da realizzare attraverso contratti con le associazioni del territorio. In un momento come questo, in cui è necessario ripartire anche dal turismo, un bene così prezioso deve poter essere visitato”.

