I Carabinieri dell’aliquota operativa del N.O.R. della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 42enne del luogo, per interruzione di un pubblico servizio, simulazione di reato e procurato allarme presso le autorità.

In particolare, l’uomo, attraverso un cellulare, poi accertato essere in suo possesso, ha effettuato una chiamata anonima sull’utenza 112, segnalando la presenza di mezzo kilo di cocaina presso l’abitazione di un cittadino albanese del luogo, inducendo i militari operanti ad effettuare gli accertamenti del caso, conclusisi con esito negativo.