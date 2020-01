Si è riunito stasera il consiglio direttivo del Circolo della Vela di Brindisi per l’attribuzione delle nuove cariche sociali.

Su proposta del Presidente uscente Teo Titi, è stato eletto Presidente, per acclamazione, all’unanimità, Fabrizio Maltinti il quale ha ringraziato i componenti del Direttivo ed ha accettato la nomina.

Successivamente, su proposta del neo eletto Presidente Maltinti, il Consiglio ha nominato: Teo Titi vice Presidente, Marcello Pais vice Presidente (e direttore sportivo), Antonio Giannuzzi Segretario, Gaetano Caso Tesoriere, Dario Pinto Addetto ai materiali e Cosimo Cataldi Addetto alla casa ed alle attività sociali.

Fabrizio Maltinti, Ufficiale della Marina Militare “a riposo” dal 2012, ha prestato servizio per oltre quaranta anni nella Brigata Marina San Marco.

Laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, esperto di strategia e di relazioni internazionali, è stato impiegato nei vari Teatri Operativi nei quali il Reparto ha operato (Beirut, Libano 1982-1984; Mogadiscio, Somalia 1992-1994; Sarajevo, Bosnia-Erzegovina 1995-1996; Pristina, Kosovo 1999-2004; Naqura, Libano 2006) e negli Alti Comandi NATO di Napoli (1994-1998) e Mons, Belgio (1998-2001) dove, tra l’altro, nel 1999, durante la crisi Kosovara, è stato anche portavoce della NATO nel corso di svariate live press-conferences.

Nel 2004 ha comandato la Riserva Strategica NATO a Pristina, Kosovo durante le elezioni politiche.

Dal 2009 al 2012, ha prestato servizio a Tolone (Francia) dove ha svolto l’incarico di Rappresentante della Marina Militare Italiana presso la Marina Militare Francese.

La sua attenzione verso i conflitti e le dinamiche internazionali, continua ancora oggi dove, con un’attenta, obiettiva e documentata analisi, prova a ricercare la verità, diffondendola attraverso conferenze e per ultimo con un libro “L’EREDITA DEL PROFETA”, edito nel 2017.