“Fratelli d’Italia condurrà una battaglia senza quartiere, sia in Parlamento sia nelle piazze, contro la legge Boldrini sullo ius soli e nel fine settimana raccoglierà le firme in oltre 200 città italiane per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non promulgare questa legge. È scandaloso che un governo abusivo, non votato e scelto da nessuno, decida di intervenire su una questione così importante per il futuro della Nazione senza aver mai chiesto agli italiani cosa ne pensano – è quanto ha dichiarato questa mattina Giorgia Meloni dal gazebo di piazza Montecitorio dove ha avuto inizio la raccolta di firme contro ius culturae, in discussione alla Camera, provvedimento che, a giudizio di FdI, è del tutto equivalente allo ius soli e che continuerà nei prossimi giorni in più di 200 piaqzze d’Italia.

E all’appello lanciato da Giorgia Meloni, aderiscono i coordinamenti di Fratelli d’Italia di Brindisi, San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna. I dirigenti brindisini si adopereranno per dar seguito alla campagna nazionale “La cittadinanza non si regala”.

Gli appuntamenti sono domenica 6 ottobre dalle ore 10.00 a Brindisi – angolo Corso Roma – Corso Umberto I, a San Vito dei Normanni – piazzale Giovanni Paolo II e a Torre Santa Susanna dalle ore 9.00 in Piazza Umberto I.