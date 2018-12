In via del tutto eccezionale, durante queste vacanze natalizie, la trasmissione “Zona 85”, dedicata al basket e alla Happy Casa Brindisi, andrà in onda su Canale 85 di giovedì, sempre alle 21.30. Ospite della puntata di questa sera, condotta da Renato Rubino e Andrea Pezzuto, sarà coach Frank Vitucci, allenatore del team biancazzurro. Si parlerà delle due partite interne giocate durante queste festività, la prima vinta contro Bologna e la seconda, quella di ieri, persa contro Cremona. Ma sarà l’occasione per trarre un bilancio quasi a conclusione del girone di andata e ad un anno dall’arrivo di Vitucci a Brindisi. Dopo la trasmissione, alle 22.39, sarà irradiata sempre su Canale 85 la telecronaca della partita tra Brindisi e Cremona.