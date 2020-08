È stato pubblicato l’avviso per richiedere i buoni da parte delle famiglie residenti a Brindisi per i Centri estivi, presenti nell’elenco di quelli che hanno risposto alla manifestazione d’interesse dell’amministrazione comunale, realizzati tra il 15 giugno e il 15 settembre 2020.

Possono rispondere all’avviso, che dispone delle risorse stanziate dal decreto “Rilancia Italia”, i cittadini residenti a Brindisi che posseggono i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Brindisi alla data della domanda;

condizione reddituale con un ISEE in corso di validità complessivo annuo inferiore a € 20.000;

presenza nel nucleo famigliare di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni.

Le richieste di buoni si possono presentare fino al 31 agosto 2020, compilando la domanda di partecipazione pubblicata sul sito del Comune di Brindisi e allegando il documento d’identità dei genitori.

Tutto il materiale richiesto va consegnato o all’ufficio Protocollo di Palazzo di Città in piazza Matteotti 1 o inviato via mail all’indirizzo centriestivi@comune.brindisi.it.

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione comunale provvederà a verificare il possesso dei requisiti di ammissione, in caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, si darà priorità alle famiglie con ISEE più basso.

La misura del contributo verrà determinata sulla base del numero di domande pervenute, il limite massimo di buono a settimana sarà di 60 euro, non potrà mai essere superiore alla spesa effettuata e documentata dalla famiglia stessa.

LINK

L’avviso pubblico, il modulo della domanda e l’elenco dei campi estivi si trovano sul sito del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it o al seguente link diretto: https://bit.ly/Buoni_Campi_Estivi