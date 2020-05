La richiesta di stato di calamità per le gelate dal 5 al 12 gennaio 2017 è stata accolta dal governo e questo consentirà agli agricoltori che ne hanno fatto richiesta, di ottenere il ristoro dei danni subiti.

In totale sono stati destinati a Brindisi rimborsi per circa 8,7 milioni di euro di cui usufruiranno gli imprenditori del settore gravemente danneggiati.

“Sono lieto che gli agricoltori potranno ricevere il rimborso dei danni subiti – spiega il sindaco Riccardo Rossi – ma un particolare ringraziamento vorrei rivolgerlo ai dipendenti comunali che, in un momento di grave emergenza, hanno lavorato per consentire questo risultato che va a beneficio di chi ne aveva un gran bisogno”.