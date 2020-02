L’Amministrazione comunale di Mesagne ha accolto la proposta progettuale della società sportiva “Feel Good” di Cellino San Marco per l’attivazione dei corsi gratuiti di motricità in acqua.

“Attraverso il nuoto, l’iniziativa mira a favorire la partecipazione alla vita sociale; serve a promuovere l’adozione di stili di vita sani, utili ad incrementare gli standard di benessere psicofisico e i livelli di autostima dei beneficiari”, ha commentato il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. La frequenza sarà garantita a 20 persone diversamente abili e a 20 soggetti di età superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Mesagne. “E’ noto come la regolarità nella pratica sportiva possa rallentare i processi di invecchiamento e risultare funzionale per il miglioramento delle aspettative e della qualità di vita”, ha sottolineato Anna Maria Scalera, assessore comunale ai Servizi sociali. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il prossimo 15 febbraio. “I progetti avranno una durata trimestrale e i trattamenti, che prevedono l’affiancamento di personale specializzato, avranno cadenza settimanale secondo il calendario previsto. E’ possibile immaginare che dopo tale periodo, l’efficacia riscontrata indurrà gli utenti a continuare il percorso”, ha spiegato Antonio Calabrese, consulente alle Politiche delle disabilità.

I moduli delle istanze sono disponibili presso l’ufficio Servizi sociali in via Castello e possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Mesagne; ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando il numero 0831776065.