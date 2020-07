Il noto imprenditore in campo turistico Agostino Cavallo è il nuovo coordinatore provinciale di Brindisi di AssoHotel, l’associazione di categoria del comparto ricettivo che opera nell’ambito di Confesercenti.

Ostunese, amministratore delegato di una delle più prestigiose realtà nella gestione di strutture alberghiere, Cavallo opera in questo settore da più di 40 anni ed in una fase così difficile per l’intero comparto ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza per tentare di superare il momento più difficile degli ultimi decenni.

“Gli operatori del settore turistico-alberghiero sono davvero allo stremo delle forze – afferma Cavallo – e la dimostrazione sta nel fatto che tante strutture sono rimaste chiuse perché prive di qualsiasi possibilità di andare avanti. Gli aiuti promessi a livello nazionale e regionale tardano ad arrivare, visto che fino ad oggi all’intero comparto non è stato recapitato un centesimo. Non ci si rende conto, insomma, che per superare questa crisi gravissima occorre una trasfusione di liquidità e non misure i cui effetti sono procrastinati nel tempo. La Puglia, in particolare, accusa il colpo più di altre regioni perché il suo mercato turistico è rivolto in gran parte ad una clientela straniera che quest’anno non ci sarà. E’ evidente, pertanto, che proprio le associazioni come AssoHotel possono contribuire a rappresentare in ogni sede gli interessi della categoria. Ecco perché non ho potuto e voluto tirarmi indietro rispetto alla richiesta di mettere a disposizione il mio tempo e la mia esperienza”.

Il presidente provinciale di Confesercenti Antonio D’Amore ha dato il benvenuto a Cavallo ed ha garantito il massimo sostegno alle iniziative che intenderà promuovere a sostegno del comparto turistico-alberghiero.