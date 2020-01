Proseguono i controlli della Polizia locale a tutela della sicurezza delle strade cittadine. Nel corso degli ultimi 10 giorni, i posti di blocco hanno interessato le vie del centro e le zone periferiche del territorio mesagnese, facendo registrare comportamenti rischiosi ai danni dei pedoni e degli altri utenti della strada; sono circa 30 le infrazioni multate dagli agenti municipali. In particolare, sono stati effettuati controlli sulla sosta, la fermata e il parcheggio ed elevati verbali per l’occupazione di stalli per persone diversamente abili e degli attraversamenti pedonali. Il contrasto ai comportamenti scorretti ha determinato 10 contravvenzioni per guida con cellulare e altrettante per guida senza cinture.

“Il rispetto dei pedoni e l’incolumità degli automobilisti vanno tutelati attraverso controlli mirati che, se nell’immediato possono essere percepiti come punitivi e onerosi, nel medio periodo puntano ad un maggior senso di responsabilità e ad un naturale rispetto delle norme del codice della strada. La gravità degli abusi, e dei possibili rischi che gravitano intorno all’allentamento delle norme che regolano la circolazione veicolare, non consente di desistere dall’obiettivo di educare ad un maggiore rispetto delle regole in materia”, ha spiegato il comandante Teodoro Nigro, da un mese alla guida del locale Comando di Polizia municipale.