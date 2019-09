Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, e il consigliere delegato, Michele Salonna, hanno convocato per martedì 10 settembre, alle ore 10.00, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente (via De Leo 3), un incontro con i sindaci dei Comuni del territorio provinciale per provvedere all’aggiornamento condiviso degli indirizzi organizzativi e procedimentali per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) di progetti tesi alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio provinciale di Brindisi, viste le numerose istanze di VIA che stanno pervenendo presso l’Amministrazione provinciale per il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Su queste tematiche, ambientali e paesaggistiche, infatti, il quadro normativo nazionale e regionale ha subito significative modificazioni. Più in generale, a livello di problematiche ambientali complessive, l’incontro con i sindaci ha anche l’obiettivo di acquisire documentazione, elaborazioni di percorsi di approfondimento, proposte operative e anche risolutive per tali emergenze.

In relazione a quest’ultima tematica, il presidente Rossi e il consigliere Delegato Salonna hanno convocato un incontro specifico con le varie associazioni ambientaliste del territorio per mercoledì 11 settembre, alle ore 10.00, sempre presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente.