Quattro dipendenti tra i sanitari del reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi sono risultati positivi al Covid 19: la direzione della Asl di Brindisi, su indicazione del medico competente, ha deciso di procedere subito alla sanificazione del reparto.

“I pazienti – spiega il direttore generale Giuseppe Pasqualone – sono stati temporaneamente trasferiti in altri reparti: Medicina interna, Rianimazione e Malattie infettive. Stiamo già provvedendo al reclutamento del personale per rendere di nuovo operativo il reparto di Pneumologia in tempi brevi”.

UFFICIO STAMPA ASL BR