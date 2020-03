La Provincia di Brindisi, visto da ultimo il DPCM del 04.03.2020 e tutte le norme e circolari nello stesso richiamate, considerati l’evoluzione della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi, sia a livello nazionale, sia a livello regionale e che gli uffici provinciali restano aperti al pubblico, nelle fasce orarie previste come di seguito:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00

martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30:

DISPONE, da subito, che l’accesso al pubblico sia organizzato e contingentato, onde evitare situazioni di sovraffollamento nei locali preposti all’accoglienza;

a tal fine l’accesso degli utenti sarà consentito solo per appuntamento con il responsabile del procedimento e/o dell’attività d’interesse, da concordare, previo contatto telefonico o per e-mail, agli indirizzi presenti, per ciascun ufficio, sul sito internet: www.provincia.brindisi.it, cliccando su “chi siamo” posto sulla barra orizzontale del menu principale e poi, ancora, selezionando il link “struttura organizzativa”.

Tale modalità di accesso è vivamente raccomandata nell’interesse della tutela e della salute dei lavoratori dipendenti e del pubblico e avrà durata sino al 31.03.2020, salvo proroga, se necessaria.