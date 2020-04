Come Potere al Popolo sentiamo la necessità di sapere dalle istituzioni competenti chi si stia occupando di controllare, con le norme emergenziali vigenti, fermo restando il potere dei sindaci in tal senso, la situazione dei nostri anziani nelle Case di riposo di Brindisi e provincia e se sia stato effettuato un censimento di coloro che vivono in abitazione da soli.

Ciò che leggiamo sulla stampa e ci arriva dalla tv è inquietante. Quello degli anziani ospitati nelle strutture di assistenza, siano esse pubbliche o private e spesso convenzionate, è un dramma senza fine.

Gli anziani contagiati e uccisi dal e per il coronavirus, qualche volta persino lasciati infettati e soli da chi invece dovrebbe accudirli, o quelli che muoiono tra le mura domestiche da soli, senza che nessuno se ne accorga, aumentano di giorno in giorno, perlomeno di coloro i quali abbiamo notizia. E gli altri?

Il Covid-19 non risparmia in nessuna regione ed in molte regioni, da nord a sud, molto probabilmente la situazione risulta essere la medesima!

È un dato di fatto che le mascherine per gli operatori sanitari manchino in quasi tutte le strutture per anziani e che in genere i test su ospiti e personale non vengano eseguiti se non in casi altamente sintomatici.

Non poteva non lasciarci attoniti la sorte degli 80 anziani non autosufficienti de “La Fontanella”, nel Comune di Soleto, in provincia di Lecce, a due passi da noi, rimasti senza cibo e senza cure per giorni da ché il personale della struttura fosse stato posto in quarantena.

Oggi l’allarme case di riposo viene lanciato anche in Piemonte!

Il problema è precedente all’avvento del coronavirus, che ha solo messo in evidenza situazioni che puntualmente vengono scoperte di maltrattamenti e/o carenze di cure.

Le cosiddette convezioni pubbliche, con gare sempre più al ribasso, nascondono situazioni di sfruttamento degli operatori e servizi ridotti all’osso per gli ospiti.

Ribadiamo la necessità allo stato attuale di un controllo capillare delle strutture, ma soprattutto un lavoro progettuale ed immediato che getti le basi per il futuro. Per un cambiamento netto è necessario che la sanità pubblica ritorni ad essere la priorità.

Stop ai finanziamenti dei privati e alle convenzioni, ché la salute delle persone ritorni ad essere prioritaria rispetto al profitto!

Chiediamo che le autorità competenti, quindi, si assumano le loro responsabilità ed effettuino immediatamente i dovuti controlli nelle case di riposo e di cura, affinchè i nostri anziani, nonché gli operatori del settore, vengano messi realmente in sicurezza.

Potere al Popolo Brindisi