Con le ordinanze firmate oggi, 11 marzo, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha disposto i seguenti provvedimenti:

il servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata) viene sospeso in relazione alla circostanza che l’ADI Sociale è un servizio parallelo all’ADI Sanitaria, che garantisce la sorveglianza dei pazienti dal punto di vista sanitario e che è stata implementata dalla Asl;

il servizio SAD (Servizio assistenza domiciliare) non è sospeso, in quanto gli assistiti spesso sono utenti privi di rete parentale. Pertanto il servizio proseguirà limitatamente ai casi che, a seguito di valutazione congiunta del Servizio Sociale professionale e del gestore, saranno definiti gravi sotto il profilo sociale;

la sospensione dei seguenti servizi: Città dei ragazzi, Assistenza domiciliare ai minori, Centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne, Polo servizi territoriale e polifunzionale, Centro di aggregazione giovanile, PuntoLuce limitatamente ai servizi svolti da cooperativa sociale mediante appalto mentre l’associazione Save The Children proseguirà nelle attività con le modalità dalla stessa individuate nell’osservanza stringente delle disposizioni emergenziali impartite a livello nazionale.

La sospensione avrà decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, fatta salva la proroga automatica dell’ordinanza in caso di adozione, da parte delle autorità governative centrali o periferiche, di ulteriori provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 comportanti il differimento del suddetto termine.

Il settore Servizi Sociali, inoltre, risponderà con suoi operatori ai numeri di telefono: 0831229826 – 0831229818 – 0831229800 e non ai numeri precedentemente comunicati.

Sempre con ordinanza, oggi il sindaco ha disposto la sospensione dei mercati settimanali di Sant’Elia (giovedì) e Tuturano (mercoledì). Restano aperti quelli di piazza Mercato e nell’ex sede Inapli ma con ingressi contingentati.