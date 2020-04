Prosegue l’attività di esecuzione dei tamponi al personale dell’ospedale Perrino di Brindisi, con priorità per quello impiegato nei reparti di Pneumologia e di Chirurgia Generale. Da domani l’analisi verrà eseguita nel laboratorio del Di Summa di Brindisi: ciò consentirà di avere risultati in tempi molto più rapidi. La direzione strategica sta inoltre perfezionando con i medici competenti un protocollo completo di screening periodico per tutto il personale ospedaliero, del Dipartimento di Prevenzione e operatori del Servizio 118.

“Le attività del laboratorio di analisi del Perrino – dichiara il direttore generale Giuseppe Pasqualone, dopo la notizia del contagio di un’impiegata della segreteria – proseguono regolarmente. La dipendente lavora in un piano diverso rispetto a quello del laboratorio e non ha avuto nessun contatto con il personale addetto alle analisi”.

