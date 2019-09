Mercoledì 18 settembre alle ore 10.30 nella sede di Brindisi dell’AdSP MAM, (ex sala Comitato) p.zza V. Emanuele II, 7, l’Università Aldo Moro di Bari, in collaborazione con l’Ente portuale presenteranno il corso di laurea in Economia Aziendale che, anche nel prossimo anno accademico 2019-2020, si svolgerà presso la sede di Brindisi, Piazza Antonino Di Summa, 2.

All’incontro con la Stampa parteciperanno:

– prof. Stefano Bronzini, Università di Bari Aldo Moro;

– prof. Ugo Patroni Griffi- presidente di AdSP MAM;

– ing. Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi

– dott. Patrick Marcucci, Presidente Confindustria Brindisi;

– prof. Giovanni Lagioia, Università di Bari Aldo Moro, Direttore DEMDI;

– dott.ssa Maria Teresa Sassano, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Puglia;

– prof.ssa Federica Miglietta, Università di Bari Aldo Moro, Coordinatore della Laurea triennale in Economia Aziendale;

– dott. Emilio Miccolis, Università di Bari Aldo Moro, Delegato del Direttore Generale alla sede di Brindisi.

Nel corso dell’iniziativa verrà, inoltre, illustrata l’edizione 2019 della Summer School (CESARe) che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre presso la sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema.

La Summer School avrà quale tema principale l’Economia Circolare, pilastro fondamentale della Green Economy, che sostituisce il concetto di rifiuto con quello di risorsa ed imprime attenzione fondamentale alla tutela dell’ambiente creando occupazione.