“CREDITO: QUALE STRADA PER LA LIQUIDITA’ ALLE PICCOLE IMPRESE?”, è il tema di un Webinar organizzato da Confartigianato Bari – Brindisi, che si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17.30.

Si tratta di un tema di strettissima attualità , anche e soprattutto alla luce dell’ emergenza CoronaVirus e una “Fase Due” da affrontare al meglio ( sotto il profilo sociale, ambientale, economico, occupazionale), a cui la Confartigianato sta dando la massima attenzione, in un contesto sinergico con gli imprenditori, artigiani, i nostri associati, e una serie di iniziative.

Un Webinar per fare il punto della situazione , tra i possibili strumenti, in uno scenario complesso e in divenire, che “obbliga” tra l’ altro, in questo momento storico, ad una grande collaborazione e sinergia tra le realtà imprenditoriali, le parti sociali, organizzazioni sindacali, le istituzioni . Ne parleremo con il dott. Erasmo Lassandro ( Direttore Artigianfidi Puglia), con l’ introduzione del dott. Mario Laforgia ( Direttore Confartigianato Bari – Brindisi ).

Ci si può iscrivere gratuitamente sulla piattaforma cedfor.whiterabbitsuite. com/landing/ videowebinar 12 maggio e telefonando ( anche per ulteriori informazioni) a Confartigianato Brindisi, ai numeri 0831/1850050 e 328/8519445.