Ancora sugli scudi la Pugilistica Rodio Brindisi. La storica società brindisina ha conquistato una splendida medaglia d’argento con Cristina Mazzotta (categoria 75 chilogrammi) in occasione dei campionati italiani assoluti (96° edizione maschile e la 17° femminile) che si sono svolti a Pescara, presso il palasport Giovanni Paolo II.

Cristina, al suo sesto anno di partecipazione alla massima competizione nazionale, nelle precedenti edizioni era andata sempre a medaglia, conquistando un oro, un argento e tre bronzi.

Anche quest’ anno non ha deluso le aspettative, disputando un ottimo torneo. Purtroppo in finale, al termine di un combattutissimo match Mazzotta è stata superata dalla più esperta atleta napoletana Assunta Canfora, reduce dai recenti mondiali.

Grande soddisfazione per questo ennesimo risultato viene espressa da tutto lo staff della Pugilistica A.Rodio Brindisi, che dal 14 al 16 dicembre sarà impegnata a Taranto, nell’ambito di un torneo regionale organizzato dalla Polisportiva Vivere Solidale.