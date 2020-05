Anche a Brindisi, nell’ospedale Perrino, parte il protocollo sperimentale per la trasfusione di plasma iperimmune nei positivi al Covid: domani mattina un paziente riceverà la prima infusione nel reparto di Malattie infettive. Lo annunciano Domenico Potenza, direttore del reparto, e Pietro Gatti, direttore di Medicina interna, dove era ricoverato in precedenza il paziente.

“Tra domani e lunedì – aggiunge Potenza – verranno effettuate tre infusioni, una al giorno: le sacche di plasma arrivano dal Centro trasfusionale di Bari. Questo tipo di terapia – dice ancora Potenza – è riservata ai pazienti con malattia moderata-severa. Il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino ha avviato anche la selezione dei donatori tra i pazienti guariti. Il sangue viene esaminato nell’ospedale di Padova: i soggetti che hanno un titolo anticorpale sufficiente verranno richiamati per donare il plasma. “Questo è il risultato – conclude Gatti – di un importante lavoro di collaborazione tra reparti ospedalieri, dall’individuazione dei pazienti fino alle pratiche per raccogliere il consenso informato”.

UFFICIO STAMPA ASL BR