Oggi, lunedì 13 luglio, presso l’Auditorium del Castello Comunale di Mesagne (Brindisi), alle ore 19:00, si terrà, la conferenza stampa di presentazione di questa edizione 2020, alla presenza del sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, del vice sindaco Giuseppe Semeraro, del consulente alle Politiche Culturali e Scolastiche Marco Calò, Maria De Guido Addetto stampa presso l’ufficio di Staff del Sindaco di Mesagne, del direttore Artistico dell’Accademia “Italia in Arte nel Mondo” Associazione Culturale Roberto Chiavarini, del Vice Presidente della Accademia “Italia in Arte nel Mondo” Dario Chiavarini, del Presidente del Comitato d’Onore Michele Miulli (Ufficiale nei Carabinieri, Esperto d’Arte), del Presidente Onorario del Comitato d’Onore Nicola Giampaolo (Postulatore accreditato presso la Santa Sede) e dei componenti del Comitato d’Onore: Alfonso Galasso (Commissario della Polizia di Stato in congedo), Col. Nicolò Mazzaccara (Ufficiale dei Carabinieri in congedo), Maria Torrelli (Poetessa), Mario Vuodi (già Assessore alla Cultura del Comune di Montegiordano Cs), Carla Di Lascio (Artista), Vincenzo Santoro (Artista), e dell’Associato Onorario Maestro Mario Cutrì.

Sabato 18 luglio con inizio alle ore 20:00, nella centralissima Piazza Orsini di Mesagne, adiacente al Castello Normanno, saranno consegnati, gli Alti Riconoscimenti d’Arte Contemporanea “APOLLO E DAFNE” omaggio a Gian Lorenzo Bernini, gli Alti Riconoscimenti per la Cinematografia ed il Teatro “UBALDO LAY” e gli Alti Riconoscimenti per l’Impegno Sociale “IL PENSATORE”. Tutti gli Artisti Insigniti partecipanti alla Biennale Internazionale di Arte Contemporanea “Barocco Salentino” 2020, esporranno le proprie opere dal 14 al 19 luglio 2020 presso le Sale Nobili del Castello Comunale di Mesagne.

Ingresso al pubblico è libero.