L’Associazione Le Colonne, al fine di accrescere la cultura dell’accoglienza turistica-culturale e della valorizzazione dei beni monumentali, organizzerà una serie di convegni con enti e associazioni di categoria e culturali del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 27 gennaio, alle ore 18:00, presso la sala congressi di Palazzo Virgilio. Per l’occasione sarà presentato il progetto “AAA Accogliere ad Arte – Un modello di comunità dell’accoglienza diffusa da Napoli a Brindisi”.

L’incontro rappresenterà un momento utile per conoscere dai diretti interessati un modello di accoglienza unico nel suo genere in Italia, portato avanti dal 2016 dall’Associazione Progetto Museo e promosso da numerosi musei ed istituzioni cittadine nella città di Napoli. L’obiettivo integrato da “AAA Accogliere ad Arte Napoli” è stato quello di formare categorie professionali come tassisti, dipendenti del trasporto pubblico, vigili urbani e personale alberghiero, trasformandoli in veri alla conoscenza del patrimonio culturale della città.

Il progetto in questione ha coinvolto quasi 1000 persone in oltre 200 visite guidate nei principali siti d’arte della città ed ha fatto registrare la partecipazione dei maggiori musei partenopei.

Questo progetto trova un’affinità naturale con una delle principali mission perseguite dall’Associazione Le Colonne sin dalla sua nascita, ovvero quella di rendere edotti i cittadini sulle bellezze della città di Brindisi e del suo territorio, in modo tale da costruire dal basso un nuovo racconto.

L’idea, pertanto, è quella di mutuare il modello virtuoso adottato a Napoli, ponendo Brindisi al centro di scambi di buone pratiche con altre realtà all’avanguardia e facilitando l’interlocuzione tra i soggetti operanti a vario titolo nel campo dell’accoglienza turistica e della valorizzazione dei beni monumentali.

Il convegno vedrà i saluti di:

Riccardo Rossi – Sindaco di Brindisi

Fabio Pollice – Rettore dell’Università del Salento

Interverranno:

Pierangelo Argentieri – Presidente di Federalberghi Brindisi

Anna Carlucci – Responsabile dell’Ufficio Marketing dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Francesca Amirante – Presidente Progetto Museo e Coordinatrice AAA Accogliere ad Arte a Napoli

Laura Fusca – Progettazione e coordinamento attività AAA Accogliere ad Arte a Napoli.

Modera Anna Cinti – Presidente della Associazione Le Colonne

Il convegno è aperto ai cittadini, alle associazioni di categoria e culturali della città.