I primi appuntamenti del programma di “Viaggio – esperienze e laboratori al Parco di Agnano e al Museo Civico Archeologico”, proposto dall’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, hanno visto una sempre crescente partecipazione da parte dei cittadini ostunesi e degli ospiti del territorio. Il cartellone di iniziative, proprio al fine di promuovere il patrimonio archeologico e naturalistico, propone, ogni fine settimana, nuove ed interessanti attività di animazione territoriale capaci di soddisfare gli interessi di tutti, sia adulti che bambini.

“Viaggio” è il risultato della collaborazione di una rete territoriale d’imprese, “Ostuni Museo Diffuso”, formata da note realtà operanti nel settore turistico, culturale ed ambientale, quali M’Arte Turismo, Ar.Tur Luoghi d’Arte, Gaia Environmental Tours, Puglia Experience Lab e VivArch.

I prossimi appuntamenti in calendario si svolgeranno nei pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 agosto 2020.

Sabato 8 agosto il Museo Civico Archeologico sarà raccontato con un insolito itinerario, “Dal Borgo al Museo”, che partirà alle ore 17.30 da Piazza della Libertà. Durante la passeggiata, gli operatori condurranno i partecipanti alla scoperta delle origini della città bianca e della sua evoluzione nella storia. Le tappe e gli argomenti del percorso troveranno conferma nei reperti presenti nel Museo Civico e contribuiranno alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio museale.

Domenica 9 agosto le attività vedranno come protagonista il Parco di Santa Maria d’Agnano. A partire dalle 18 si potrà partecipare ad un interessante laboratorio di archeologia imitativa, “Monili nella preistoria”. Durante l’attività i partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di vasi e oggetti miniaturistici legati al mondo della preistoria.

Il calendario di appuntamenti “Viaggio” animerà i fine settimana estivi fino al 27 settembre 2020; tutti gli appuntamenti previsti faranno vivere ai partecipanti esperienze uniche e inconsuete come performance di archeologia divulgativa e manipolativa, passeggiate naturalistiche, percorsi tematici, laboratori ludico culturali e molto altro.

Si ricorda che sarà possibile visitare il Museo Civico Archeologico tutti i giorni dalle 17 alle 21 e tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, con visite guidate gratuite. Inoltre, venerdì 7 agosto riaprirà il Museo Diocesano di Ostuni che sarà visitabile tutti i venerdì, sabati e domeniche dalle 17 alle 21.

Le attività previste nel programma “Viaggio” sono gratuite ed incluse nel biglietto d’ingresso del Museo Civico e del Parco Archeologico.

Nel rispetto delle misure di sicurezza Anti Covid 19 è fortemente consigliata la prenotazione al numero: 329 1668064.

Si raccomanda i partecipanti di portare con sé la mascherina e di evitare la partecipazione in caso di stato febbrile o di difficoltà respiratorie.