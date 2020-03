Anche quest’anno, soprattutto quest’anno la Onlus “Diamo Voce e Volto agli Invisibili’ si muoverà e opererà all’insegna della solidarietà in occasione della Santa Pasqua.

Nel dramma del propagarsi di questo fardello chiamato COVID 19, l’Associazione non promuoverà la tradizionale raccolta fondi derivante dalla vendita di uova pasquali, ma il Presidente, Anna D’Amico, in accordo unanime con i soci – ed in sintonia con i fini istituzionali della Onlus connessi all’attività benefica nel campo sanitario e della solidarietà nei confronti dei malati – ha infatti deciso di donare 120 uova al Personale del pronto soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi, al Reparto di Terapia Antalgica e cure palliative Diretto dal Dott. Giovanni Vitale e a tutti gli operatori del 118.

L’incasso derivante da un residuo quantitativo di uova pasquali già ordinato e destinato a nostri storici sostenitori, sarà invece destinato all’acquisto di presidi medici che sarà concordato direttamente con la Direzione Sanitaria dell’ospedale stesso.