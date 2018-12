All’ANDROMEDA CINEMAS di Brindisi uno speciale dono di Natale, per tutti gli amanti del genere fantascientifico; sugli schermi del Multisala di Via Bozzano, mercoledì 19 dicembre, l’anteprima d’eccezione del film “Bumblebee” e successiva maratona, tutto nella stessa serata, con lo stesso biglietto, nella stessa sala.

Uno speciale momento dedicato ai fan della saga dei Transformers, ma anche ai tanti spettatori curiosi di affacciarsi a questo nuovo appuntamento con Autobot e Decepticon constantemente in lotta tra loro.

Lo spettacolo delle ore 20, come anticipato, prevederà la proiezione in anteprima (considerata l’uscita ufficiale del film per giovedì 20 dicembre) del lungometraggio Bumblebee, al quale seguirà la proiezione consecutiva del primo film della saga, Transformers, uscito nel 2007.

Il biglietto è valido per entrambi i film ma può essere usato anche solo per la visione dell’anteprima.

Bumblebee è un film del 2018, distribuito da 20th Century Fox. diretto da Travis Knight con Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker.

La pellico raccota della guerra che infuria sul pianeta Cybertron tra Decepticons e Autobots e le cose si mettono male per questi ultimi, tanto che il loro leader Optimus Prime organizza una missione di fuga verso la Terra, dove manda in avanscoperta Bumblebee. Questi atterra sul nostro pianeta nel 1987, sfugge ai militari americani e si batte con un Decepticon, su cui riesce ad avere la meglio però non prima di perdere la voce. Ferito si trasforma in un maggiolino Volkswagen giallo e in questo stato finisce in un’officina, dove Charlie passa parecchio tempo in cerca dei pezzi di ricambio per riparare la macchina di suo padre. La ragazzina non ha ancora superato il lutto del genitore e, visto che la madre ha trovato un nuovo compagno, non vede l’ora di andarsene di casa. I suoi piani saranno stravolti quando riceverà in dono una certa Volkswagen gialla…