Un vasto incendio è divampato questa sera presso la ditta Eco Ambiente Sud, in contrada Fascianello, lungo la Strada Statale 16. Le fiamme, alte e dense, sono visibili anche a distanza e hanno fatto scattare l’intervento immediato delle squadre di emergenza.

Il Comune di Fasano ha informato la cittadinanza con un comunicato ufficiale, invitando i residenti delle zone interessate alla massima prudenza. Sul posto stanno operando da circa mezz’ora due squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Protezione Civile. Tutti i Vigili del Fuoco disponibili del territorio sono stati mobilitati, e sono in arrivo rinforzi anche da altri comandi.

«Stiamo monitorando attentamente la situazione in coordinamento con le autorità competenti per valutare l’entità dei rischi connessi ai fumi sprigionati dall’incendio – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria –. Sebbene le valutazioni siano ancora in corso, a titolo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, si raccomanda ai residenti di:

• mantenere le finestre chiuse nelle zone in cui si percepisce il fumo;

• mantenere le finestre chiuse nell’area circostante la ditta Eco Ambiente Sud».

Il Comune invita inoltre a seguire costantemente i canali ufficiali per aggiornamenti e indicazioni. L’area interessata resta sotto stretta osservazione, mentre proseguono le operazioni per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.