Domenica 22 settembre in programma una visita guidata didattica nell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni e un laboratorio musicale a cura di Alessandra Manti: l’iniziativa è rivolta e consigliata ai bambini tra 6 e 8 anni. Appuntamento alle ore 17.30 presso l’Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna. Partecipazione gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 – 342 1013 149.

Si comincia dunque con la visita alle antiche vestigia delle domus romane, al di sotto del Nuovo Teatro Verdi, che si stagliano come isole di pietra nel cuore della città: dopo un viaggio nella storia, il programma continua con «Musica a Palazzo», il laboratorio musicale condotto dalla formatrice e musicista Alessandra Manti, un viaggio questa volta fatto di suoni, parole, oggetti, immagini e suggestioni. Il laboratorio esperienziale propone infatti “prove sonore” sui materiali, oggetti e strumenti con la voce e con il corpo spaziando tra variazioni di gesti e diverse sonorità; i bambini saranno impegnati a dare una collocazione spaziale dei materiali disegnando percorsi con il movimento che tracciano forme e creano ritmi. Sarà elaborato, rappresentato e costruito uno scenario sonoro nel quale i bambini diventano autori e protagonisti di un gioco interattivo legato al piacere di far musica in uno dei più suggestivi beni culturali della città.

L’esplorazione dei suoni è intesa come scoperta delle qualità sensoriali dei materiali, dei suoni che il corpo può produrre, della percezione istintiva del movimento e del ritmo attraverso la fusione dell’espressione corporea e della musica. L’iniziativa è diretta a trasmettere ai piccoli visitatori l’interesse verso il fenomeno sonoro, sviluppare la sensibilità uditiva attraverso la scoperta dei materiali e favorire il linguaggio del corpo con il suono. La musica rappresenta infatti un canale espressivo per le emozioni e i sentimenti attraverso cui il bambino lascia traccia di sé e conferma la propria presenza nel mondo. I bambini sono attratti da qualsiasi cosa che faccia un rumore o suono, e molto bravi ad ascoltare e creare musica, che diventa un gioco in cui le cose, la voce, gli strumenti invitano ad essere esplorati e manipolati; un gioco dell’immaginario in cui coesistono personaggi, luoghi e storie, e i suoni sono ripetuti, contrapposti, adattati.

«Un suono, una parola, un oggetto, un gesto – ha scritto Gianni Rodari – sono i tasselli di un puzzle di idee, di materiali originali, stimoli e suggerimenti da assemblare per costruire le tappe significative di una modalità didattica che miri allo sviluppo delle competenze e approfondimento delle conoscenze dell’educazione musicale. Attraverso una personale elaborazione, i bambini possono individuare nelle attività, nei repertori, nei testi, le adeguate strategie che garantiscono l’interiorizzazione di concetti e abilità senza perdere mai di vista il gusto estetico».

L’iniziativa fa parte di un’attività di animazione on-site che la Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Brindisi, ha promosso per qualificare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica svolto dagli uffici Infopoint turistici della rete regionale e, di conseguenza, garantire ai turisti una maggiore qualità e omogeneità dei livelli dei servizi offerti al pubblico, dal mese di luglio fino al 31 ottobre. L’appuntamento con la visita guidata e il laboratorio musicale per bambini è alle ore 17.30 di domenica 22 settembre presso l’Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20, a Brindisi.

